Курбан Омаров рассказал о госпитализации сына, который два дня он провел в реанимации

19 сентября 2026, 06:43

Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Предприниматель Курбан Омаров подробно рассказал о госпитализации 18‑летнего сына Омара, который два дня провел в реанимации. Сейчас парень находится в НИИ Склифосовского.





Бизнесмен очень гордится своим наследником: тот учится на юриста, проходит практику в суде, подрабатывает и занимается спортом. При этом в быту парень спокойный и добродушный, никогда не повышает голос и не выпячивает себя.



«Он профессиональный боксёр: чемпион Москвы, выступал за сборную города, призёр всероссийских соревнований, тренируется пять раз в неделю», — отмечал Омаров.