Курбан Омаров рассказал о госпитализации сына, который два дня он провел в реанимации
Предприниматель Курбан Омаров подробно рассказал о госпитализации 18‑летнего сына Омара, который два дня провел в реанимации. Сейчас парень находится в НИИ Склифосовского.
Бизнесмен очень гордится своим наследником: тот учится на юриста, проходит практику в суде, подрабатывает и занимается спортом. При этом в быту парень спокойный и добродушный, никогда не повышает голос и не выпячивает себя.
«Он профессиональный боксёр: чемпион Москвы, выступал за сборную города, призёр всероссийских соревнований, тренируется пять раз в неделю», — отмечал Омаров.О том, что сын попал в больницу, Курбан написал в личном блоге еще вчера. Он признался, что неожиданная ситуация заставила семью поволноваться, но выразил надежду на то, что Омар скоро восстановится.
Предприниматель уточнил в беседе с Super.ru, что незадолго до госпитализации сын снял шлем на тренировке и побоксировал с бойцом ММА весом около 130 кг, хотя сам весит 77 кг. На следующее утро парень пошел в колледж, но потерял сознание и упал, когда чистил зубы. Мать довела Омара до кровати и вызвала скорую.
Звёздный отец не уверен, что проблемы со здоровьем связаны с боксом — врачи еще не поставили окончательный диагноз. Сейчас состояние молодого человека стабильное, его обследование продолжается.