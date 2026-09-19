Один из российских моряков, пострадавший после утечки хладагента в Пусане, скончался

19 сентября 2026, 05:36

Один из четырех пострадавших на судне «Калтан» российских моряков скончался

Фото: iStock/jorgeantonio

Один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан», скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале «Генеральное консульство России в Пусане».