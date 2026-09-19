Один из российских моряков, пострадавший после утечки хладагента в Пусане, скончался
Один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан», скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале «Генеральное консульство России в Пусане».
Напомним, что 15 сентября в порту Камчхон произошла утечка хладагента на «Калтане». Четыре гражданина России получили травмы. Телеканал YTN сообщал, что двоих пострадавших доставили в больницу с остановкой сердца, но позже их состояние улучшилось, а сердцебиение — восстановилось.
По последней информации, 19 сентября один из моряков умер. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Комсомольске-на-Амуре подросток на мотоцикле получил тяжелейшую травму в ДТП — ему оторвало стопу. Жизнь юному байкеру спас случайный прохожий. Подробности читайте здесь.
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