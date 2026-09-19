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Один из российских моряков, пострадавший после утечки хладагента в Пусане, скончался

Один из четырех пострадавших на судне «Калтан» российских моряков скончался
Фото: iStock/jorgeantonio

Один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан», скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале «Генеральное консульство России в Пусане».



Напомним, что 15 сентября в порту Камчхон произошла утечка хладагента на «Калтане». Четыре гражданина России получили травмы. Телеканал YTN сообщал, что двоих пострадавших доставили в больницу с остановкой сердца, но позже их состояние улучшилось, а сердцебиение — восстановилось.

По последней информации, 19 сентября один из моряков умер. Генконсульство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Комсомольске-на-Амуре подросток на мотоцикле получил тяжелейшую травму в ДТП — ему оторвало стопу. Жизнь юному байкеру спас случайный прохожий. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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