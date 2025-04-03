Гендиректора крупной медицинской компании обнаружили мёртвым в офисе в центре Москвы

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Учредителя медицинской компании «Гала-оптик» Михаила Могильцева обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением в офисе в центре Москвы. Об этом представители столичных правоохранительных органов сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что Могильцева, 1966 года рождения, нашли без признаков жизни накануне вечером, в районе 17:00. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.
На сайте «Гала-оптика» указано, что компания существует с 1999 года и занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров медоборудования, включая бумагу, одноразовые и многоразовые электроды, прикроватные мониторы и прочие изделия.
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На сайте «Гала-оптика» указано, что компания существует с 1999 года и занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров медоборудования, включая бумагу, одноразовые и многоразовые электроды, прикроватные мониторы и прочие изделия.
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Анастасия Чинкова