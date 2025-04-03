Сын бывшего депутата и министра Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку

Фото: iStock/shironosov
Скандально известный сын бывшего депутата, министра внешних экономических связей и помощника президента Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку на новогодних праздниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юрий Глазьев обратился в полицию, где рассказал, что в январе он вместе с семьёй прилетел к родственникам в Россию, опасаясь новой болезни на Шри-Ланке, где он проживает. Мать с отцом долгое время не принимали жену сына, которой стала бывшая домработница семьи из Таджикистана, однако выяснилось, что все обиды позади. Однако настоящая беда была впереди.
Мужчина решил пройти несколько обследований в российской клинике, но в один момент оказался шокирован результатами, которыми поделился с мамой. В ответ на это родители, по его словам, вызвали бригаду из частной психиатрической клиники. Врачи прибыли по адресу, якобы заломили Юрия, ударили его по шее и силой вывели из квартиры.
В больнице его удерживали десять дней, где лечили от шизофрении. При этом супругу к нему не пускали. По словам Глазьева-младшего, все было прекрасно, никаких оснований для принудительного лечения не было. Он убеждён, что травлю организовал отец. В результате, Юрий вместе с семьёй сбежал и улетел обратно на Шри-Ланку.
В 2014 году на тот момент 23-летний Юрий Глазьев сошёлся с 31-летней домработницей из Таджикистана Фирузой Савушкиной, которая работала у них дома. Со слов парня, мама плохо относилась к невестке, а в сентябре того же года беременную Фирузу арестовали по обвинению в угрозе убийством. Сын убеждён, что на это повлияли его родители. Вскоре правда женщину освободили и в 2025 году у пары родилась дочь.
Читайте также:
«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук
Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО
В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
Мужчина решил пройти несколько обследований в российской клинике, но в один момент оказался шокирован результатами, которыми поделился с мамой. В ответ на это родители, по его словам, вызвали бригаду из частной психиатрической клиники. Врачи прибыли по адресу, якобы заломили Юрия, ударили его по шее и силой вывели из квартиры.
В больнице его удерживали десять дней, где лечили от шизофрении. При этом супругу к нему не пускали. По словам Глазьева-младшего, все было прекрасно, никаких оснований для принудительного лечения не было. Он убеждён, что травлю организовал отец. В результате, Юрий вместе с семьёй сбежал и улетел обратно на Шри-Ланку.
В 2014 году на тот момент 23-летний Юрий Глазьев сошёлся с 31-летней домработницей из Таджикистана Фирузой Савушкиной, которая работала у них дома. Со слов парня, мама плохо относилась к невестке, а в сентябре того же года беременную Фирузу арестовали по обвинению в угрозе убийством. Сын убеждён, что на это повлияли его родители. Вскоре правда женщину освободили и в 2025 году у пары родилась дочь.
Читайте также:
«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук
Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО
В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
Анастасия Чинкова