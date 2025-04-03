Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сын бывшего депутата и министра Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку

Сын бывшего депутата и министра Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку

Сын Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психиатрическую клинику
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Скандально известный сын бывшего депутата, министра внешних экономических связей и помощника президента Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку на новогодних праздниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юрий Глазьев обратился в полицию, где рассказал, что в январе он вместе с семьёй прилетел к родственникам в Россию, опасаясь новой болезни на Шри-Ланке, где он проживает. Мать с отцом долгое время не принимали жену сына, которой стала бывшая домработница семьи из Таджикистана, однако выяснилось, что все обиды позади. Однако настоящая беда была впереди.

Мужчина решил пройти несколько обследований в российской клинике, но в один момент оказался шокирован результатами, которыми поделился с мамой. В ответ на это родители, по его словам, вызвали бригаду из частной психиатрической клиники. Врачи прибыли по адресу, якобы заломили Юрия, ударили его по шее и силой вывели из квартиры.

В больнице его удерживали десять дней, где лечили от шизофрении. При этом супругу к нему не пускали. По словам Глазьева-младшего, все было прекрасно, никаких оснований для принудительного лечения не было. Он убеждён, что травлю организовал отец. В результате, Юрий вместе с семьёй сбежал и улетел обратно на Шри-Ланку.

В 2014 году на тот момент 23-летний Юрий Глазьев сошёлся с 31-летней домработницей из Таджикистана Фирузой Савушкиной, которая работала у них дома. Со слов парня, мама плохо относилась к невестке, а в сентябре того же года беременную Фирузу арестовали по обвинению в угрозе убийством. Сын убеждён, что на это повлияли его родители. Вскоре правда женщину освободили и в 2025 году у пары родилась дочь.

Читайте также:

«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук

Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО

В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
#врачи
#родители
#мать
#семьи
#отец
#мужчина
#болезни
#мама
#сын
#психологическая помощь
«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук
Певица Анна Калашникова считает избиение модели Ковальчук делом рук приезжих
03 апреля 2025, 16:06

Анна Калашникова (Фото: annakalashnikova.ru)

В середине марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая до этого долго не выходила на связь, обнаружили в одной из больниц Дубая в крайне тяжёлом состоянии. У девушки были переломаны руки и ноги, а также сломан позвоночник.
Известно, что девятого числа она была на вечеринке у эмиратских шейхов, а на следующий день отправилась в отель к двум мужчинам, которые её пригласили, напоминает Voice. Звёздный юрист Катя Гордон сообщила, что Ковальчук посетила Porto Party — секс-вечеринку миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов. На таких мероприятиях богатые клиенты платят девушкам немалые деньги за участие в жестоких практиках: стригут волосы, выбивают зубы и тому подобное.

Российская певица и телеведущая Анна Калашникова не верит, что жители ОАЭ могли совершить подобное. Она считает Эмираты абсолютно безопасной страной и говорит, что её население — приветливое и законопослушное.

«Я в Дубае с 2011 года. Сейчас пребываю в шоковом состоянии, потому что для меня Дубай – это очень безопасная страна. Лично я и мои друзья несколько раз теряли телефоны, и потом нам их находили и доставляли», — говорит артистка.

Она считает произошедшее с «этой девочкой» чем-то абсолютно из ряда вон выходящим и на 100% уверена, что совершить такое могли только приезжие. Непричастность арабских шейхов к произошедшему Калашникова объясняет ещё и тем, что события произошли во время Рамадана — месяца, священного для всех правоверных мусульман, когда они соблюдают строгий пост и не позволяют себе никаких излишеств.

«Что бы не писали про нее грязного, мне ее очень жаль по-человечески и очень жаль ее маму. С такими травмами ей будет очень тяжело. Возможна даже инвалидность, молчу уже про психоэмоциональное состояние», — заключила телеведущая.

В конце марта Мария Ковальчук пришла в себя после очередного хирургического вмешательства. Однако она до сих пор не может говорить.

Читайте также:

Сестра Агаларова об искалеченной в Дубае Ковальчук: «В её анкете указаны всевозможные извращения, без разницы сколько человек»

Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание

«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай
#деньги
#секс
#певица
#отель
#население
#клиенты
#пост
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
03 апреля 2025, 14:20

Фото: iStock/Dacharlie

В столичном баре мужчина устроил дебош после того, как сотрудники заведения отказались включить песню «Море» Муслима Магомаева, сообщают в пресс-службе главного управления Росгвардии по г. Москве.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. По информации ведомства, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял неуважение к посетителям.

Задержанный, уроженец Липецка, уже привлекался за административные правонарушения, уточнили в столичном управлении Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в территориальный отдел полиции.

Читайте также:

В Белоруссии задержали американца-нелегала, который прятался в вагоне товарного поезда

В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды

Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко развели мошенники в Москве
#дебошир
#мужчина
#сотрудники
#правонарушения
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО
Просившей Путина о помиловании журналистке Баязитовой отказали в УДО
03 апреля 2025, 13:37

Фото: iStock/AMilkin

Журналистке Александре Баязитовой, просившей президента России Владимира Путина о помиловании, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что Баязитова отбывает наказание в колонии общего режима по статье о вымогательстве. Журналистка не признала свою вину и настаивала на том, что дело было сфабриковано.

В октябре прошлого года она написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину. В письме Баязитова также указала на то, что в исправительной колонии во Владимирской области на неё нет форменной одежды. Она опасалась, что из-за этого ей могут отказать в УДО.

В результате, решением суда ей всё же было отказано в освобождении.

Читайте также:

Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

«Зверские сроки» за вымогательство у банкира: на сколько сядет журналистка Баязитова
#дело
#вымогательство
#наказание
#журналист
#владимир путин
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней
В Татарстане двое подростков ограбили женщину и надругались над ней
03 апреля 2025, 13:08

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые в подъезде напали на 50-летнюю женщину, украли у неё вещи и надругались над ней. Об этом сообщает портал KazanFirst.
Инцидент произошёл в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили её, украли рюкзак, а затем надругались.

В настоящее время они проходят в качестве обвиняемых по делу о совершении насильственных действий сексуального характера и грабеже. Одного из фигурантов дела поместили в СИЗО, а второй находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:

Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге

В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика

В Набережных Челнах 59-летний мужчина неделю насиловал четырёхлетнюю малышку
#подростки
#инцидент
#сизо
#насилие
#грабёж
#нападение
#татарстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мощный взрыв прогремел в Петрозаводске: горит Онежский судостроительный завод., есть пострадавшие
В Петрозаводске на заводе произошел крупный пожар
03 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/sarawutk

В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел масштабный пожар, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Пожар возник в производственном боксе завода», — передает РИА Новости.
Уточняется, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Читайте также:

Семью ребёнка, устроившего взрыв в подмосковной школе, призвали депортировать из России

Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья

В Челябинской области при взрыве газа погибла женщина, трое человек пострадали
#пожар
#женщина
#взрыв
#человек
#возгорание
#происшествия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате