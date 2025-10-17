Ученик московской школы №1576 устроил эвакуацию из-за задымившегося телефона
Ученик седьмого класса московской школы №1576 провёл необычное испытание своего смартфона. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик решил проверить прочность корпуса своего гаджета прямо в актовом зале учебного заведения. Он начал сгибать устройство, и в результате телефон задымил. Школьник сразу бросил устройство на пол.
Это привело к тому, что густой дым быстро распространился по всему актовому залу. Сотрудники школы оперативно отреагировали на происшествие: они вызвали бригаду экстренных служб и организовали эвакуацию детей из здания.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии во Владивостоке, где у школьника на перемене взорвался смартфон.
