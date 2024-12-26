Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ

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В Казахстане опознали тела десяти погибших в авиакатастрофе в Казахстане, среди них трое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
«На данный момент десять трупов опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три», — говорится в сообщении.
Утром 26 декабря в МЧС Казахстана сообщали о семи опознанных телах. Всего для опознания в центр судмедэкспертизы доставили 38 погибших.
Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.
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Элина Позднякова