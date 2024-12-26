Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

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Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал ТАСС о храбрости бортпроводницы.
По словам Рахимова, в критический момент стюардесса продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество. Он отметил, что выполнял все, что говорила бортпроводница.
Рахимов добавил, что стюардесса в основном говорила на азербайджанском и успокаивала пассажиров.
Напомним, самолет, выполнявший рейс, Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.
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Рахимов добавил, что стюардесса в основном говорила на азербайджанском и успокаивала пассажиров.
Напомним, самолет, выполнявший рейс, Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.
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Екатерина Коршунова