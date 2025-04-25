Baza: В Балашихе взорвалась машина в микрорайоне Авиаторов

Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города. О причинах произошедшего и жертвах расскажет «Радио 1».