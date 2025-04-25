Baza: В Балашихе взорвалась машина в микрорайоне Авиаторов

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Машина взорвалась в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи. Как пишет Baza, по предварительным данным, есть погибший, находившийся в момент взрыва рядом с авто.
По словам очевидцев, автомобиль был переведен на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена, позднее пожарные техники установят причину взрыва.
Ранее сообщалось, что в Волгограде жителя с сильной головной болью отказалась везти в больницу скорая. Как сообщила жена пострадавшего, медиков долго не было, а когда женщина попросила их помочь супругу, они, сославшись на долгое ожидание, отказались. Произошедшее уже вызвало широкий общественный резонанс.
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Ранее сообщалось, что в Волгограде жителя с сильной головной болью отказалась везти в больницу скорая. Как сообщила жена пострадавшего, медиков долго не было, а когда женщина попросила их помочь супругу, они, сославшись на долгое ожидание, отказались. Произошедшее уже вызвало широкий общественный резонанс.
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Никита Кротов