«Генерала подставили»: Жена генерала Шамарина выдвинула свою версию ареста мужа

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Супруга замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета заявила, что ее мужа подставили.
235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщил источник «Известий», деньги Шамарину одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина отметила, что деньги предназначались в качестве подарка на свадьбу сына и были переданы мужу незадолго до его ареста.
Для подтверждения своих слов супруга офицера указала на показания его сослуживцев, которые говорят, что Шамарин сам попросил деньги.
Ранее сообщалось, что суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Как сообщил источник «Известий», деньги Шамарину одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина отметила, что деньги предназначались в качестве подарка на свадьбу сына и были переданы мужу незадолго до его ареста.
Для подтверждения своих слов супруга офицера указала на показания его сослуживцев, которые говорят, что Шамарин сам попросил деньги.
Ранее сообщалось, что суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак