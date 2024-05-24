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«Генерала подставили»: Жена генерала Шамарина выдвинула свою версию ареста мужа

«Известия»: супруга замначальника Генштаба Шамарина заявила, что его подставили
24 мая 2024, 06:15
Фото: istock / Atstock Productions

Фото: istock / Atstock Productions

Супруга замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета заявила, что ее мужа подставили.
235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщил источник «Известий», деньги Шамарину одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина отметила, что деньги предназначались в качестве подарка на свадьбу сына и были переданы мужу незадолго до его ареста.



Для подтверждения своих слов супруга офицера указала на показания его сослуживцев, которые говорят, что Шамарин сам попросил деньги.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#деньги
#женщина
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#вс рф
Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
24 мая 2024, 04:04

Фото: istock / spukkato

Психотерапевт, занимающаяся вопросами сексуальной жизни, Памела Стивенсон Коннолли, рассказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятия сексом. Советы эксперта публикует The Guardian.
За советом к Стивенсон Коннолли обратился мужчина, испытывающий трудности в интимной жизни. Он призанлся, что в последнее время у них с супругой пропал интерес к сексу, поскольку заниматься им становится сложенее: у него большой живот, а у жены болят колени.

Коннолли в ответ на письмо мужчины перечислила позы, подходящие паре, который учитывают их способности и особенности фигуры. Первой позицией психотерапевт назвала миссионерскую, при которой женщина может расслабить колени.

«Чтобы не мешал живот, откиньте корпус назад», — порекомендовала Коннолли.
Она добавила, прежде «тестировать» эту позу на практике, стоит потренироваться на мягкой поверхности, чтобы подготовить мышцы.

Эксперт также назвала подходящей позицию «наездницы» или «обратной наездницы», а также позу, когда партнерша лежит на спине на краю кровати. Она пояснила, что секс в положении «ложки» может оказаться крайне удобен, но мужчине также необходимо выгнуть спину, чтобы живот не мешал.

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#секс
#эксперт
#советы
#психотерапевт
#мужчины
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Громкий арест замначальника Генштаба: чем известен генерал Шамарин, что сделал
Замглавы Генштаба Шамарин арестован за крупную взятку: биография, что известно
24 мая 2024, 04:00

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России произошел еще один арест. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он также занимает пост начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Что известно об аресте и самом Шамарине — в материале «Радио 1».


Биография Шамарина

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

С 1992 года служил на постах от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. С декабря 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель главы Генштаба.

Руководил внедрением сетевых и информационных технологий. На сайте Минобороны России указано, что помимо «традиционных подходов к их созданию в рамках плановых работ по государственному оборонному заказу» были использованы подходы, которые основываются на «инициативных разработках предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В феврале 2024 года также получил награду медалями военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин

Арест замначальника Генштаба генерала Шамарина

Согласно сведеньям источника «Коммерсанта», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сообщили в суде.
По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России», — написал политолог Сергей Марков в своём Телеграм-канале.
Как сообщает «Ъ», Шамарина задержали рано утром в многоэтажке на улице Полины Осипенко в Москве. У него дома был проведён обыск, но крупных сумм денег, дорогих часов и прочих ценностей не обнаружили.

Изъяли только машину марки Mercedes, которую, по некоторым сведеньям, купили в кредит. Автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей уже арестовали для погашения ущерба по уголовному делу.

По версии СК, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной взятки в размере 36 миллионов рублей. В обмен Шамарин должен был обеспечить «увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и «общее покровительство».

Следствие считает, что фигурант Шамарин распорядился деньгами на своё усмотрение.

Как пишет издание, сам генерал уверен, что его уголовное преследование связано со стремлением снять его с должности.

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#суд
#арест
#минобороны рф
#вс рф
#ск
#взятка
#следствие
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За маскировку номеров автомобиля будут наказывать строже
В ГД внесли законопроект о лишении прав за управление авто со скрытым номером
24 мая 2024, 00:30

Фото: istock / Ivan Reshetnikov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.

Инициаторы проекта отметили, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в 1,5 раза.

Ранее подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#госдума
#правительство
#законопроект
#коап
#автомобили
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«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
24 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/photographer

В последние годы струйный оргазм (сквирт) стал самой горячей интимной темой. Но, несмотря на свою популярность, так и остаётся необъяснимой загадкой. О нем немало пишут, но его существование до сих пор ставится некоторыми под сомнение.
Считается, что сквирт — одна из разновидностей женского оргазма, по интенсивности превосходящая многие другие. Существует ли струйный оргазм на самом деле, в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог, блогер Ольга Савская.

Во время всех оргазмов происходит мышечное сокращение. Пытаться добиться сквирта — это причинять насильственное действие на мочевой пузырь, пытаясь через него достать клитор, пояснила эксперт.

Ольга рассказала, что в ассоциации сексологов, в которой она состоит, очень часто разбирают последствия струйного оргазма.

«Приходят женщины с разорванной уретрой, с недержанием, воспалительными процессами. Побочных действий очень много», — пояснила она.

Сексолог отметила, что до этого был «бум» на продажу курсов «по достижению оргазма», а теперь «по достижению сквирта».

«Продают много курсов, а то что это причиняет реальный вред женщине, никто не говорит», — заключила она.

Ранее Ольга Савская рассказала, почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психолог
#эксперт
#вред
#женщины
#блогер
#девушка
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В Подмосковье льготники оформили уже 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря
23 мая 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные льготники с начала года оформили более 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Получить льготную путёвку в подмосковный лагерь можно онлайн на региональном портале госуслуг. Бесплатная путёвка предоставляется раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно. Такая путёвка положена детям из малообеспеченных или многодетных семей; оставшимся без попечения родителей; сиротам; детям с ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся в трудной жизненной ситуации», – уточнили в министерстве.
Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Чтобы получить путёвку, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить нужные документы.

Также организовать отдых детей поможет мобильное приложение «Добродел».

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#подмосковье
#московская область
#дети
#отдых
#льготники
#путёвки
#мингосуправления мо
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Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
23 мая 2024, 21:44

Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов

Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Лось – крупнейший представитель своего семейства. Столкновение с ним не обещает ничего хорошего и автомобилисту, и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились. Это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи. Кроме того, их виновниками выхода на автотрассы могут быть назойливые кровососущие насекомые», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
Весна – пора появления растений. Сохатые не отличаются сообразительностью, но у них сильно развиты инстинкты. Если лось, особенно молодой, задумает отыскать что-нибудь съестное, он будет готов отправиться даже через оживлённую автотрассу. Особенно внимательными водителям следует быть вечером и ночью, когда видимость уменьшается. В этих случаях рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

Как напомнили в министерстве, за сбитое животное водителю грозит административное наказание штрафа. За гибель лося он составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 30 тыс., а за благородного оленя – 70 тыс. рублей.

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#тихон фирсов
#автомобили
#автомобилисты
#водители
#минэкологии мо
#природа
#пдд
#подмосковье
#московская область
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Жильцов муниципальных квартир Богородского округа переселили за неоплату ЖКУ
23 мая 2024, 20:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе за последние пять лет жильцов 42 муниципальных квартир переселили в меньшие. Причиной стала длительная неоплата коммунальных услуг. Суммарно задолженности превысила 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Цели оставить людей без жилья нет. Главная задача – побудить должников соблюдать закон, вовремя оплачивать коммунальные услуги», – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью населения администрации Богородского городского округа Татьяна Попова.
С 2019 года было подано 164 судебных иска на выселение. Жители 42 муниципальных квартир пошли на переселение, но большинство нашло способ выплатить хотя бы часть долга.
«Например, мужчина отказался платить и выселился из-за задолженности в 54 тыс. рублей. Другая семья не платила за квартиру более 20 лет и накопила долгов на 2 млн. рублей. Кто-то находит средства и разом оплачивает 300 тыс., кто-то выплачивает долг постепенно. Но есть и те, кто принципиально отказывается платить. Таких по решению суда и переселяют в небольшие комнаты бывших общежитий, размером не менее 6 кв. м.», – расссказала Попова.
В этом году администрация округа подала в суд еще девять исковых заявлений о выселении неплательщиков, суммарный долг которых составил почти 4 млн рублей.

Выселение из социального жилья предусмотрено статьёй 90 Жилищного кодекса России. Однако выселение – это крайняя мера, которая применяется, только если предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают, отметили в МинЖКХ.

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#жильё
#переселение
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Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ
23 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко шпионивший в пользу СБУ отправится в тюрьму за госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Крыму.
Напомним, Ломенко задержали в ноябре 2021 года. Выяснилось, что он в 2017–2018 годах собирал секретные данные РФ и передавал их Киеву. При этом он являлся депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. Верховный суд Крыма признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

Апелляционный суд рассмотрел законность приговора Верховного суда и оставил судебный акт без изменений.

«По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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#суд
#приговор
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#физика
#наказание
#рф
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Стартовал прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор»
23 мая 2024, 19:54

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий» открыли прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор».
Цель данной программы заключается в развитии у ее участников рационализаторских компетенций. «Рационализатор» предлагает возможность выбрать обучение по одному из трех треков: подготовка проектных рационализаторских команд, интенсив с практическими подходами при реализации рационализаторской деятельности, формирование рационализаторского мышления.

Отмечается, что одной из особенностей данной программы является онлайн-обучение. Стоимость участия в «Рационализаторе» компенсирует государство.

Подать заявку на участие необходимо до 15 июня этого года через электронную почту: mp@rt-academy.ru. Узнать подробнее о программе можно на сайте.

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