Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Генерала Шестерова отправили под домашний арест

«‎Ъ»: замглавы ГУ инновационного развития МО РФ отправили под домашний арест
08 августа 2024, 08:42
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест 235-м гарнизонным военным судом. Это произошло в рамках дела о хищениях в парке «Патриот». Информация была получена от источника, знакомого с ходом расследования, и опубликована изданием «Коммерсант».
В отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочного центра «Патриот» было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В рамках этого дела уже был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Согласно информации следствия, Ахмедов и Шестеров, вместе с другими участниками, были замешаны в хищении государственных средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.



Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации при содействии Федеральной службы безопасности.

Читайте также:

Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала

Фигуранты дела о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

Стало известно, каким имуществом обладает директор парка «Патриот» Ахмедов
#дело
#уголовное дело
#патриот
#расследование
В реанимации для Поддубного организуют телемедицинские консультации
Для Поддубного в реанимации проведут телемедицинские консультации
08 августа 2024, 05:50

Фото: istock/sudok1

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который попал под обстрел Вооруженными силами Украины в приграничном районе Курской области, получает необходимую медицинскую помощь в реанимации Курской областной больницы. Для улучшения его состояния планируются телемедицинские консультации с ведущими федеральными экспертами, сообщается в Telegram-канале ВГТРК «Вести».
Поддубный был ранен в результате обстрела ВСУ. В момент атаки он находился в своем автомобиле, который стал целью артиллерийского удара. Первоначально сообщалось, что корреспондент не выживет, однако позже выяснилось, что он выживает и находится в критическом, но стабильном состоянии.

По информации ВГТРК, Поддубный получил множественные ожоги и другие травмы. В реанимации ему оказывается всесторонняя медицинская помощь. В целях оптимизации лечения и реабилитации решено привлечь ведущих специалистов из федеральных медицинских центров с помощью телемедицины. Это позволит получить мнения и рекомендации по наиболее эффективным методам лечения и ухода.

Телемедицинские консультации позволят врачам из столицы дистанционно наблюдать за состоянием пациента, анализировать его медицинские данные и разрабатывать индивидуальные планы лечения. Такие меры направлены на то, чтобы обеспечить Поддубному доступ к самым современным медицинским технологиям и методикам.

Читайте также:

Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье

Военкор «Комсомольской правды» Коц: Поддубный в сознании, шутит

Посол Мирошник раскрыл, что будет с теми, кто напал на Поддубного
#помощь
#консультации
#всу
#военкор
#реанимация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор «Комсомольской правды» Коц: Поддубный в сознании, шутит
Военкор «Комсомольской правды» Коц рассказал о состоянии Поддубного
08 августа 2024, 01:58

Фото: istock/sudok1

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый Поддубный в сознании и даже шутит.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что навестил Евгения Поддубного в больнице и отметил, что корреспондент, получивший ранения в Курской области, находится в сознании, шутит и беспокоится о своей группе.

Ведущий телеканала «Россия 24», военкор Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в приграничном районе Курской области. Его машина попала в зону огня. По информации из приемной Курской областной больницы, Поддубный поступил в учреждение, и в настоящее время его состояние стабильно.

«Только что вышел от Евгенича. Он живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — написал Коц в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Посол Мирошник раскрыл, что будет с теми, кто напал на Поддубного

ООН обеспокоена ранением Поддубного в результате атаки ВСУ

Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного
#всу
#военкор
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский боевик убил беременную россиянку во время эвакуации в Курске
Муж убитой беременной россиянки рассказал, как она погибла от рук ВСУ
08 августа 2024, 00:47

Фото: istock/Nuttawan Jayawan

Во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.
По словам мужа погибшей, их семья выезжала из Куриловки на двух автомобилях. Он ехал в первой машине, которая подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Женщина находилась во второй машине, которая ехала примерно в ста метрах позади.

Муж погибшей рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live", что своими глазами видел украинского военного в каске с синей повязкой и автоматом, который расстрелял его жену Нину.

«Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. Следующая ехала метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, ее мама и мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном всё в порядке», — сообщил он.
Погибшая женщина готовилась стать матерью во второй раз.

Читайте также:

В Москве суд оштрафовал няню за укус ребенка «в воспитательных целях»

Жуткий инцидент на базе отдыха: мигрант арестован за попытку изнасилования

Катастрофа на Дальнем Востоке: найдено место крушения пропавшего самолета
#женщина
#всу
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Мирошник раскрыл, что будет с теми, кто напал на Поддубного
Мирошник: покушение на Поддубного — военное преступление, будет расследование
08 августа 2024, 00:32

Фото: Минобороны РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного военным преступлением и заявил, что оно будет расследовано.
По информации ВГТРК, Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Как сообщили в приемной Курской областной больницы, Поддубный был доставлен в учреждение и находится в живом состоянии. Его автомобиль попал под обстрел ВСУ в приграничном районе.

Мирошник отметил, что атака могла быть целенаправленной.

«Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный удар, но, слава Богу, не смертельный. Он слишком заметная фигура для врагов, разоблачающая фейки украинских ЦИПСО. Он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион или диверсант», — сказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что дроны стали доступным средством для нанесения ударов по гражданским лицам, особенно по движущимся автомобилям. По его данным, за последние полгода от ударов дронов ВСУ пострадали около 700 человек.

Мирошник также отметил, что покушение на журналиста является военным преступлением с точки зрения международного права.

«Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено в кратчайшие сроки, и исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии», — добавил он.

Читайте также:

Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного

ООН обеспокоена ранением Поддубного в результате атаки ВСУ

Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье
#журналист
#здоровье
#всу
#обстрел
#атака
#покушение
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ООН обеспокоена ранением Поддубного в результате атаки ВСУ
ООН выразила озабоченность в связи с атакой ВСУ на журналиста Поддубного
08 августа 2024, 00:18

Фото: Минобороны РФ

В Организации Объединенных Наций выразили озабоченность атакой ВСУ на военкора Евгения Поддубного. Сообщается, что в результате инцидента журналист доставлен в больницу с ожогами.
Организация Объединенных Наций (ООН) выразила озабоченность в связи с атакой, которая привела к серьезному ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, передает ТАСС.
Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона, когда его машина попала под обстрел. В настоящее время военкор находится в больнице Курска в тяжелым состоянии. Как сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, Поддубный пришел в сознание и получает необходимое лечение.
ОНН продолжает следить за ситуацией и выражает надежду на быстрое восстановление корреспондента.

Читайте также:

Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье

Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного

Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
#гибель
#информация
#оон
#обстрел
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного
Саблин написал, что Поддубный жив и пожелал ему долгой жизни
08 августа 2024, 00:03

Фото: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин выпустил опровержение гибели военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает Lenta.ru.
Саблин опроверг сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного, которые появились в СМИ. В своем Telegram-канале он выразил надежду на долгую жизнь Поддубного, несмотря на сложные условия, в которых он оказался.

Политик Олег Царев также подтвердил информацию, что Поддубный жив.

«Женя точно жив! У него ожоги и травма головы», - уточнил Царев, сославшись на данные из приемной губернатора Курской области.
По информации канала Readovka, Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии, с серьёзными ожогами и травмой головы. Ранее сообщалось, что его машина попала под удар украинского дрона, что вызвало слухи о его гибели. Первоначально о его смерти 7 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, но позже эти сообщения были опровергнуты.

Читайте также:

Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье

Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами

Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
#здоровье
#сми
#депутат
#всу
#военкор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генералу Булгакову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве
ТАСС: Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
07 августа 2024, 23:00

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере предъявлено генералу Дмитрию Булгакову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Оно (обвинение) связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — прокомментировали журналистам.

Дмитрий Булгаков был главным тыловиком Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием. Экс-замглавы оборонного ведомства дает показания, а также пытается доказать, что непричастен к преступлениям, которые ему инкриминируют. Вместе с тем он не признает вину.

Булгакова отправили в СИЗО в конце июля.

Читайте также:

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

Ущерб от действий бывшего замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

Активы и счета задержанного генерала Булгакова арестованы по делу о коррупции
#россия
#суд
#мошенничество
#минобороны рф
#уголовное дело
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве охранники супермаркета жестоко избили мужчин из ЛНР
Mash: в Москве охранники супермаркета избили двух мужчин из ЛНР
07 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/globalmoments

Охранники супермаркета на юго-востоке Москвы жестоко избили двух мужчин из Луганской народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько сотрудников-кавказцев на повышенных тонах разговаривали с двумя молодыми людьми. Затем один из охранников толкнул приехавшего из Луганска. После того, как охранники заметили, что их потасовку снимают на телефон, то они стали избивать одно из мужчин.

Согласно информации источника, работники магазина задевали мужчин несколько дней подряд. Они требовали предъявлять чеки за оплаченную продукцию, а также угрожали.

В другой день 7 сотрудников супермаркета пригласили молодых людей на территорию, где не было камер. После драки одному из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

По факту произошедшего на буйных охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.

Читайте также:

Петербуржца, который «заминировал» самолет из мести беременной жене, отправили в колонию

16-летней девочке-подростку выстрелили в голову в ПВЗ в Питере

В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, он мог покончить с собой
#телефон
#мужчины
#работники
#драка
#лнр
#магазин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, он мог покончить с собой
07 августа 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Dzurag

В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, который мог, по предварительным данным, покончить с собой. В столичной прокуратуре уточнили, что видимые телесные повреждения на теле мужчины отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Новофедровском в столице обнаружено тело мужчины в полиэтилене. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Перед этим в Томской области сообщили об обнаружении пакета, внутри которого была человеческая голова. Как рассказали полицейские, им позвонил заявитель и сообщил о страшной находке около озера. До этого он подвозил мужчину, выбросившего пакет, от которого, в салоне осталась, предположительно, кровь.

Читайте также:

Погуляли с дедушкой и умерли: двое маленьких детей загадочно скончались под Красноярском

В российском регионе нашли пакет с отрубленной человеческой головой

Лживая тварь заслужила смерть: политик зарезал жену, похвастался в соцсетях и умер перед судом
#россия
#новая москва
#труп
#полиция
#новости
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф