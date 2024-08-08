Генерала Шестерова отправили под домашний арест

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Заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест 235-м гарнизонным военным судом. Это произошло в рамках дела о хищениях в парке «Патриот». Информация была получена от источника, знакомого с ходом расследования, и опубликована изданием «Коммерсант».
В отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочного центра «Патриот» было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В рамках этого дела уже был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.
Согласно информации следствия, Ахмедов и Шестеров, вместе с другими участниками, были замешаны в хищении государственных средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации при содействии Федеральной службы безопасности.
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Согласно информации следствия, Ахмедов и Шестеров, вместе с другими участниками, были замешаны в хищении государственных средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации при содействии Федеральной службы безопасности.
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Дарья Осипова