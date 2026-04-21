Генерального директора «Эксмо» Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*
Данные о задержании генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева поступили в распоряжение СМИ.
Как пишут «Известия», в Москве также прошли обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо-Аст». Правоохранительные органы подозревают холдинг в создании схемы по распространению среди несовершеннолетних литературы, пропагандирующей ЛГБТ*.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Следствие, вероятно, связано с выпуском ЛГБТ*-романов, включая «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» авторов Елены Прокашевой** (известна под псевдонимом Елена Малисова**) и Екатерины Дудко** (псевдоним Катерина Сильванова**).
В материалах дела упоминаются и другие подобные произведения. Отмечается, что в 2018 году входящие в структуру «Эксмо» издательства Popcorn Books и «Индивидуум принт» получили инвестиции от ирландского книжного сервиса и начали активно продвигать ЛГБТ*-литературу для подростков.
