Магазин «Читай-город» оштрафовали на крупную сумму за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*

19 марта 2026, 03:24

Магазин «Читай-город» в Махачкале заплатит 800 тысяч за продажу книг с идеями ЛГБТ*

Суд оштрафовал магазин «Читай-город» в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу книг с признаками пропаганды ЛГБТ*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.





Поводом для разбирательства стала покупка, совершённая посетительницей в торговом центре «Этажи». Женщина приобрела несколько произведений, содержание которых навело ее на мысль передать эти материалы сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.



Участковый отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы составил в отношении ООО «Новый книжный магазин М» протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.





«Судья постановил: ООО «Новый книжный М» признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в материале.