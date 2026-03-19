Магазин «Читай-город» оштрафовали на крупную сумму за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*
Суд оштрафовал магазин «Читай-город» в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу книг с признаками пропаганды ЛГБТ*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
Поводом для разбирательства стала покупка, совершённая посетительницей в торговом центре «Этажи». Женщина приобрела несколько произведений, содержание которых навело ее на мысль передать эти материалы сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.
Участковый отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы составил в отношении ООО «Новый книжный магазин М» протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.
Экспертизу проводили специалисты Забайкальского госуниверситета. В своих заключениях они указали, что произведения содержат идеи, которые формируют нетипичные сексуальные* установки, разрушают устоявшееся понимание половых ролей и бросают вызов традиционным семейным ценностям.
Магазин получил наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, приняв во внимание добровольное прекращение противоправного поведения.
«Судья постановил: ООО «Новый книжный М» признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в материале.Напомним, что в феврале этого года суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви», а также видеосервис Wink на общую сумму 9,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*.