«Фантастические перспективы»: МИД РФ оценил решение ВС Украины признать ЛГБТ* семьей

08 марта 2026, 22:01

Дипломат Захарова оценила решение ВС Украины признать ЛГБТ* семьей

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины, признавшего отношения однополой пары семьёй, заявив, что киевские власти сумели придать 8 Марта новый «квазисмысл».





При этом в Конституции и Семейном кодексе Украины закрепили, что брак — это союз женщины и мужчины, который подлежит регистрации в органах ЗАГС. В России движение ЛГБТ* признали экстремистским и запретили.





«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у (Владимира) Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — отметила Захарова в телеграм.