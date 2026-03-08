«Фантастические перспективы»: МИД РФ оценил решение ВС Украины признать ЛГБТ* семьей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины, признавшего отношения однополой пары семьёй, заявив, что киевские власти сумели придать 8 Марта новый «квазисмысл».
При этом в Конституции и Семейном кодексе Украины закрепили, что брак — это союз женщины и мужчины, который подлежит регистрации в органах ЗАГС. В России движение ЛГБТ* признали экстремистским и запретили.
«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у (Владимира) Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — отметила Захарова в телеграм.
Ранее на Украине мужчина сменил* пол и обратился в суд, чтобы его не мобилизовали.