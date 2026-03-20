Петербуржец прокатился на крыше авто и лишился транспорта
Необычный «аттракцион» случился на дорогах Санкт‑Петербурга. Местный житель решил испытать судьбу и устроился на крыше автомобиля, в салоне которого находились его друзья.
Как сообщили в Госавтоинспекции Северной столицы, экстремальная поездка продлилась недолго. По пути веселую компанию остановили сотрудники правоохранительных органов. Нарушителю пришлось незамедлительно покинуть импровизированное место для обзора, а владельцу автомобиля — попрощаться со своим транспортом.
Водителя привлекли к административной ответственности, а машину отправили на спецстоянку для проверки подлинности VIN. В беседе с полицейскими молодые люди признались, что не задумывались о возможных последствиях своего «перформанса».
