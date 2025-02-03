Обнаружили тело в кроватке: в семье из Красноярского края, где 4 детей погибли от дихлофоса, снова трагедия. От чего умер младенец

Фото: istockphoto / globalmoments
В Красноярском крае семья, потерявшая четверых детей, вновь столкнулась с трагедией: 2 февраля мать нашла мёртвым своего трёхмесячного ребёнка. Подробнее о случившемся и о причинах смерти малыша расскажет «Радио 1».
Нашли мёртвым
Семья из села Красная Сопка Красноярского края, пережившая страшное горе осенью 2024 года, снова столкнулась с трагедией. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мертвым своего трехмесячного ребёнка.
Накануне вечером с малышом было все в порядке. Родители уложили его спать, но утром он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами во сне и не смог самостоятельно перевернуться.
«Проснулись, видим, что его вырвало», — рассказал отец погибшего мальчика «МК в Красноярске».
Эксперты не нашли на его теле следов насильственной смерти. Известно, что младенец находился на грудном вскармливании, не имел серьезных заболеваний и не состоял на медицинском учете.
Кроватка погибшего малыша (фото: Прокуратура Красноярского края)
Расследование
На месте трагедии в селе Красная Сопка работает Назаровский межрайонный прокурор. Сейчас ведется процессуальная проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура держит ход расследования под контролем.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранительные органы изучают ситуацию и выясняют, были ли у произошедшего какие-либо виновные.
Для этой семьи гибель трехмесячного младенца стала уже пятой утратой за последние полгода. В сентябре 2024 года четверо детей погибли из-за отравления дихлофосом.
Отравились дихлофосом
21 сентября 2024 года семья из села Красная Сопка столкнулась с ужасной трагедией. Родители и их четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет — почувствовали себя плохо и обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту. Всех срочно госпитализировали, но спасти детей не удалось: в тот же день скончались 13-летний мальчик и шестилетняя девочка, на следующий — 11-летняя сестра, а спустя еще сутки умерла 12-летняя девочка. Родители выжили, несмотря на тяжелое состояние. Мать на тот момент была на девятом месяце беременности.
«Вся семья пьющая»: новый поворот в деле об убийстве двухлетней девочки — следователи проверяют маму и бабушку
Следствие рассматривало разные версии отравления — бытовая химия, зараженные продукты из магазина или еда с собственного хозяйства. Женщина рассказала, что накануне семья ужинала курицей и пельменями из местного магазина «Олимп». Проверка показала, что в этой торговой точке продавали товары без необходимых документов, но случаев массового отравления в селе не зафиксировали.
Экспертиза выявила в организмах погибших детей следы опасных химических соединений, используемых в инсектицидах. Следователи пришли к выводу, что причиной отравления стал дихлофос, которым отец обработал дом от насекомых в день перед трагедией. Мужчина признал свою вину. Ему предъявили обвинение, но пока избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Я распылил равномерно по всем комнатам. Дихлофос маленький, мальчишка у меня съездил на велосипеде, купил даже его. Распылил, вышел тоже», — рассказал отец семейства.
Читайте также:
На Камчатке бывший совладелец зверски расстрелял директора гостиницы «Петропавловск»
«Голышом в автомобиле»: Развратившая школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы
В массовом ДТП на тюменской трассе погибла семья с двумя девочками, выжил лишь 2-летний ребенок
Дайана Хусинова