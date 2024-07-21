Генконсульство отреагировало на данные об отравлении россиян в Турции

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Генеральное консульство России в Анталье высказалось о данных об отравлении россиян в турецком отеле на западе страны, передает РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что проверят информацию об отравлении россиян в Турции.
Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции.
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«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты держат вопрос в повестке», – подчеркнул сотрудник дипломатического ведомства.
Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции.
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Александр Климов