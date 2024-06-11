В Буйнакске выявили дизентерию после массового отравления водой

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В Дагестане проведены исследования после массового отравления в Буйнакске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили дизентерию, ротавирусы и норовирусы.
По данным расследования, вспышка кишечной инфекции была вызвана аварией на магистральном водоводе.
Массовое отравление произошло недавно. Кишечную инфекцию выявили у более 270 человек после употребления воды из-под крана. Первоначально госпитализировали 30 человек, но позже количество обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 84. Некоторые пациенты хотели покинуть больницу после улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.
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«Такой тип возбудителей характерен для водных вспышек. Анализ воды займет еще несколько дней», — говорится в сообщении.
По данным расследования, вспышка кишечной инфекции была вызвана аварией на магистральном водоводе.
Массовое отравление произошло недавно. Кишечную инфекцию выявили у более 270 человек после употребления воды из-под крана. Первоначально госпитализировали 30 человек, но позже количество обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 84. Некоторые пациенты хотели покинуть больницу после улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.
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Артем Кузьмин