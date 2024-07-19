Генконсульство РФ поддерживает контакт с россиянками, задержанными в Анталье

Фото: IStock/efired
Генконсульство России в Анталье находится в контакте с двумя россиянками, которые оказались под подпиской о невыезде и не могут вернуться на родину уже полтора месяца. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в его Телеграм-канале.
Представительство РФ активно включено в урегулирование инцидента, отстаивая законные права и свободы гражданок России. Ведется взаимодействие с местными муниципальными органами, сообщили в ведомстве.
В начале июня стало известно о задержании двух россиянок в аэропорту Антальи. Местные полицейские жестоко избили женщин и вырвали им ногти. Предварительно сообщается, что у одной из подруг были проблемы с документами. Подробности выясняются.
Читайте также:
Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в Москве
Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель
В Москве украинку осудили на 12 лет за воздушные шары
Олег Дикий