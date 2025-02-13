Генконсульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших во время теракта в Мюнхене

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Генеральное консульство РФ в Германии проверит, были ли граждане России среди пострадавших при совершении террористического акта в Мюнхене. Напомним, там водитель в центре города на полной скорости влетел на своём автомобиле в толпу демонстрантов.
Об этом представители российского дипломатического представительства сообщили в своём официальном телеграм-канале. Инцидент произошёл сегодня, 13 февраля, около 10 часов утра. Неизвестный на своей машине Mini Cooper врезался в группу людей, вышедших на профсоюзную демонстрацию на площади Штигльмайерплац. Перед этим он обогнал сопровождавшую участников акции полицейскую машину и умышленно разогнался ещё больше. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек.
По словам мэра города Дитер Райтера, сегодня «чёрный день» для Мюнхена. Позже выяснилось, что за рулём находился 24-летний афганец, просивший в Германии убежища. Он хорошо известен полиции, так как неоднократно задерживался за кражи из магазинов и наркотики. Тем не менее, по словам начальника пожарно-спасательного управления Мюнхена, это «обычное дорожно-транспортное происшествие». С такой оценкой не согласился премьер-министр земли Бавария, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, который назвал произошедшее нападением.
В российском генеральном консульстве призвали сограждан в свете последних событий соблюдать особую осторожность в местах большого скопления людей.
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«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — отмечается в публикации генконсульства РФ.
По словам мэра города Дитер Райтера, сегодня «чёрный день» для Мюнхена. Позже выяснилось, что за рулём находился 24-летний афганец, просивший в Германии убежища. Он хорошо известен полиции, так как неоднократно задерживался за кражи из магазинов и наркотики. Тем не менее, по словам начальника пожарно-спасательного управления Мюнхена, это «обычное дорожно-транспортное происшествие». С такой оценкой не согласился премьер-министр земли Бавария, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, который назвал произошедшее нападением.
«Это не первый случай, и кто знает, что еще произойдет», — добавил политик, намекая на бездействие полицейских, давно знавших преступника, но не сумевших ему помешать.
В российском генеральном консульстве призвали сограждан в свете последних событий соблюдать особую осторожность в местах большого скопления людей.
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Александр Бойцов