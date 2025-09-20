В российском регионе младенец не выжил после еды, которой его накормила няня
В Волгоградской области перед судом предстанет 30-летняя женщина, которая лишила жизни 11-месячного ребенка, накормив его макаронами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обвиняемая, которая с 2024 года находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, решила найти дополнительный заработок. Она разместила объявление о поиске работы няней. В апреле к ней обратилась семейная пара из Волжского с просьбой присмотреть за их 11-месячным сыном. Супруги оставили младенца с помощницей в ночь с 3 на 4 мая.
Утром 4 мая местная жительница нарушила правила кормления детей младше года. Она накормила маленького ребенка отварными макаронами, уложила его на диван и вышла из комнаты. Примерно через 40 минут женщина вернулась и обнаружила, что малыш задыхается, а его кожа приобрела другой цвет, сообщили в ведомстве.
Фигурантка не смогла оказать медицинскую помощь новорожденному, так как не имела соответствующих навыков. Няня вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти ребенка.
Женщина частично признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.
