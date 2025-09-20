В российском регионе младенец не выжил после еды, которой его накормила няня

20 сентября 2025, 09:21

В Волжском няня накормила младенца макаронами, он не выжил

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Волгоградской области перед судом предстанет 30-летняя женщина, которая лишила жизни 11-месячного ребенка, накормив его макаронами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.