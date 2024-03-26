Генпрокуратура: Масштаб теракта оказался несопоставим с законами по безопасности

Фото: iStock/grafoto
Масштаб теракта в «Крокус Сити Холле» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — рассказал Краснов.
Глава ведомства отметил, что необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.
Читайте также:
МЧС: Система пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработала штатно
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Воробьев: Поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта
Мария Федоровцева