Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова отправили в СИЗО на два месяца
Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова обвинили во взятках и отправили в СИЗО на два месяца.
Соответствующее постановление вынес Басманный суд столицы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Егорову вменяют получение особо крупной взятки. Уточняется, что на аналогичный срок под стражу отправили Александра Соломатина, которого обвиняют в посредничестве во взятках.
Перед этим стало известно, что у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева изъяли 590 миллионов рублей со счетов и 821 объект недвижимости. Общая сумма, которая уйдет в государственную казну, составит, примерно, 15 миллиардов рублей.
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