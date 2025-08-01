В Пермском крае начальника колонии и его зама отправили в СИЗО за аферы с картошкой

01 августа 2025, 17:23

В Пермском крае арестовали начальника колонии по делу о превышении полномочий

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В Пермском крае задержали начальника колонии-поселения №39 и его заместителя, которых подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта, связанного с поставками картофеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Сследственного комитета России.