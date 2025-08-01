В Пермском крае начальника колонии и его зама отправили в СИЗО за аферы с картошкой
В Пермском крае задержали начальника колонии-поселения №39 и его заместителя, которых подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта, связанного с поставками картофеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Сследственного комитета России.
По данным следствия, осенью 2024 года фигуранты дела оформили контракт с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по перевозке картофеля из колонии №39 в другие режимные учреждения Пермского края. Однако условия соглашения, по предварительным данным, были фиктивными или выполнялись с грубыми нарушениями, что привело к хищению бюджетных средств.
В рамках расследования были проведены обыски в здании колонии, а также в домах подозреваемых. Следователи изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, электронные носители и другие материалы, имеющие значение для дела.
Оба должностных лица были задержаны и по решению суда помещены в следственный изолятор. Им предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий. В ближайшее время следствие планирует провести очные ставки, а также допросить свидетелей и других сотрудников, причастных к работе с контрактами.
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