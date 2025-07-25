У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости
Суд изъял у Владимира Николаева имущество на сумму более 14,8 млрд рублей
У бывшего главы Владивостока Владимира Николаева изъяли 821 объект недвижимости и 590 миллионов рублей со счетов. Общая сумма, которая пойдет в доход государства, составляет около 15 миллиардов рублей.
Генеральная прокуратура считает, что все это имущество было нажито с нарушениями антикоррупционного законодательства, и, следовательно, не является честным богатством.
Николаев не смог объяснить происхождение своих активов, сообщает телеграм-канал 112. В числе ответчиков по иску — близкие родственники экс-мэра и аффилированные с ним фирмы.
Читайте также: