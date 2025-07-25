У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости

25 июля 2025, 18:25

Суд изъял у Владимира Николаева имущество на сумму более 14,8 млрд рублей

Фото: iStock/inga

У бывшего главы Владивостока Владимира Николаева изъяли 821 объект недвижимости и 590 миллионов рублей со счетов. Общая сумма, которая пойдет в доход государства, составляет около 15 миллиардов рублей.