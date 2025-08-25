Певец Юрий Антонов опроверг новость о своей госпитализации перед концертом в Казани
Народный артист России Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации в Казани. Певец заявил ТАСС, что хорошо себя чувствует.
Ранее в СМИ появилась информация о его госпитализации. Уточнялось, что звезду экстренно отправили в больницу перед его запланированным выходом на сцену музыкального фестиваля «Новая волна». Telegram-канал Mash писал, что Антонову стало плохо за кулисами.
Однако эти данные не соответствуют действительности.
«Да, новость неверна. У меня даже зубы не болят. Все очень хорошо», — сказал о своем состоянии Антонов.Концертный директор певца также подтвердил эту информацию. Он поделился с RT и РЕН ТВ, что 80-летнего артиста «никуда не увозили никакие скорые».
Антонов планирует появиться на сцене фестиваля 26 августа.
Напомним, что Антонов является автором многочисленных музыкальных хитов, включая «Крышу дома твоего», «Лунную дорожку» и «Долгожданный самолет». За свою карьеру он выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров.