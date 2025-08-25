Певец Юрий Антонов опроверг новость о своей госпитализации перед концертом в Казани

25 августа 2025, 23:22

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Народный артист России Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации в Казани. Певец заявил ТАСС, что хорошо себя чувствует.





Ранее в СМИ появилась информация о его госпитализации. Уточнялось, что звезду экстренно отправили в больницу перед его запланированным выходом на сцену музыкального фестиваля «Новая волна». Telegram-канал Mash писал, что Антонову стало плохо за кулисами.



Однако эти данные не соответствуют действительности.





«Да, новость неверна. У меня даже зубы не болят. Все очень хорошо», — сказал о своем состоянии Антонов.