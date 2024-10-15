Генпрокуратура требует взыскать 1 млрд евро убытков с корпорации Shell

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Генеральная прокуратура России намерена взыскать с британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, соответствующие требования отражены в иске ведомства к компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы сообщает РИА Новости.
«Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков», — пояснили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что исходя из определения Арбитражного суда Москвы, в ведомстве приняли к рассмотрению и назначили на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к Shell. Отмечалось, что иск подали из-за неисполнения корпорацией своих обязательств.
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