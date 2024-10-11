Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

Утром в пятницу, 11 октября, загруженность дорог Московской области оценивается на уровне 4 баллов. Согласно информации от Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.