Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения законодательства в сфере перевозок на трамваях, троллейбусах и такси, сообщается на сайте прокуратуры.
Основная цель этой проверки — снижение числа дорожно-транспортных происшествий, предотвращение скоплений пассажиров на остановках и обновление подвижного состава общественного транспорта.
Генпрокуратура также оценит доступность общественного транспорта в стране и проверит тарифы на проезд. В рамках проверки будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая установление, изменение и отмену маршрутов на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном уровнях, а также проведение конкурсов на обслуживание этих маршрутов.
Надзорные мероприятия охватят и перевозчиков, с акцентом на соблюдение условий их отбора, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения квалификации сотрудников.
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Генпрокуратура также оценит доступность общественного транспорта в стране и проверит тарифы на проезд. В рамках проверки будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая установление, изменение и отмену маршрутов на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном уровнях, а также проведение конкурсов на обслуживание этих маршрутов.
Надзорные мероприятия охватят и перевозчиков, с акцентом на соблюдение условий их отбора, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения квалификации сотрудников.
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Анастасия Хохлова