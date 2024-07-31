Генпрокурор Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчётов власти

Фото: Фотобанк Московской области
Теракты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в двух городах Дагестана произошли, в частности, из-за просчётов властей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что теракты показали потребность в ином уровне поверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.
Краснов добавил, что произошедшие теракты бросили вызов всему обществу и правоохранительной системе России.
Теракт в концертном зале в Красногорске произошёл 22 марта этого года. Террористы ворвались в здание, открыли стрельбу, подожгли зал и заблокировали в здании людей.
Террористический акт в Дербенте случился 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.
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Краснов добавил, что произошедшие теракты бросили вызов всему обществу и правоохранительной системе России.
Теракт в концертном зале в Красногорске произошёл 22 марта этого года. Террористы ворвались в здание, открыли стрельбу, подожгли зал и заблокировали в здании людей.
Террористический акт в Дербенте случился 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.
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Анастасия Чинкова