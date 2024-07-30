В Свердловске задержали подростков, готовивших теракт на железной дороге

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Сотрудники ФСБ задержали восемь подростков из Свердловской области, которые по заказу Украины готовили теракты на железной дороге, сообщили в URA.Ru.
По данным официального Telegram-канала Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (МСУТ СКР), восемь несовершеннолетних получали указания с Украины и рассчитывали получить за это денежное вознаграждение.
Как сообщается, подростки получали инструкции в Telegram от человека, находящегося на Украине, за совершение терактов им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.
В отношении подростков возбуждены два уголовных дела за покушение на совершение террористического акта. Расследование продолжается, проводятся обыски, допросы, экспертизы и устанавливаются другие возможные эпизоды, связанные с этой группой подростков.
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«Согласно версии следствия, в июле 2024 года пять подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного депо в Красноуральске. Несколько дней спустя другая группа из трёх человек попыталась совершить поджог на железнодорожной станции Первоуральск. Подростки прибыли на место с горючей жидкостью и металлическими ломами, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, не успев довести свои действия до конца», — говорится в сообщении.
Как сообщается, подростки получали инструкции в Telegram от человека, находящегося на Украине, за совершение терактов им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.
В отношении подростков возбуждены два уголовных дела за покушение на совершение террористического акта. Расследование продолжается, проводятся обыски, допросы, экспертизы и устанавливаются другие возможные эпизоды, связанные с этой группой подростков.
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Мира Полтева