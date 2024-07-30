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В Свердловске задержали подростков, готовивших теракт на железной дороге

30 июля 2024, 10:11
Фото: istockphoto / artolympic

Фото: istockphoto / artolympic

Сотрудники ФСБ задержали восемь подростков из Свердловской области, которые по заказу Украины готовили теракты на железной дороге, сообщили в URA.Ru.
По данным официального Telegram-канала Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (МСУТ СКР), восемь несовершеннолетних получали указания с Украины и рассчитывали получить за это денежное вознаграждение.

«Согласно версии следствия, в июле 2024 года пять подростков попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы на территории железнодорожного депо в Красноуральске. Несколько дней спустя другая группа из трёх человек попыталась совершить поджог на железнодорожной станции Первоуральск. Подростки прибыли на место с горючей жидкостью и металлическими ломами, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, не успев довести свои действия до конца», — говорится в сообщении.



Как сообщается, подростки получали инструкции в Telegram от человека, находящегося на Украине, за совершение терактов им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.

В отношении подростков возбуждены два уголовных дела за покушение на совершение террористического акта. Расследование продолжается, проводятся обыски, допросы, экспертизы и устанавливаются другие возможные эпизоды, связанные с этой группой подростков.

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После ЧП под Волгоградом 22 человека находятся на стационарном лечении
30 июля 2024, 10:49

Фото: istockphoto / sudok1

Во вторник, 30 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился с журналистами информацией о состоянии пострадавших в результате инцидента с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщили Известия.
По словам министра, на данный момент 22 человека находятся на стационарном лечении, включая восемь детей.

«14 пострадавших были доставлены в стационары Волгограда для лечения, один человек отправлен в Ростов-на-Дону, а семеро остаются в Котельниковской центральной районной больнице», — сообщил Мурашко.

Он уточнил, что состояние трёх человек оценивается как тяжёлое.

Министр здравоохранения РФ также отметил, что врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных центров.

29 июля в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за столкновения с грузовым автомобилем «КамАЗ». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 52 человека.

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Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края Никонова
30 июля 2024, 09:52

Фото: istockphoto / ???? ??????

Правоохранительные органы задержали в Хабаровске Евгения Никонова, заместителя председателя правительства региона, по делу о коррупции.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, ответственный за социальную политику, был задержан по подозрению в получении взяток. Эту информацию подтвердил источник на сайте DVHAB.ru.

По словам источника, силовики следили за чиновником уже несколько месяцев.

«Я видел его дело как минимум месяц назад, а может быть, и больше. Могу сказать, что это не пара страниц, а довольно толстая папка. В этом деле упоминаются довольно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — отметил источник.

В Москве следят за развитием ситуации после нападения на девочку в Саратове. Есть свидетели, которые описывают возможные преступления. Но источник не исключает, что в информационном пространстве будет информация не о том деле, которое он видел. Возможно, таких дел несколько.

Источник сообщил, что первоначально задержание чиновника планировалось отложить до осени, но не до июля.

Евгений Никонов появился в правительстве Хабаровского края в августе 2020 года. Он отличился стремлением к переименованию учреждений и масштабной «реструктуризацией» здравоохранения. Его действия не раз критиковал Дмитрий Демешин.

Стоит отметить, что в последнее время проблемы возникают не только у правительства края, но и у администрации Хабаровска. На прошлой неделе Дмитрий Демешин потребовал увольнения первого вице-мэра Игоря Михайловского.

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#коррупция
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В Подмосковье водитель-мигрант выгнал инвалида из автобуса
30 июля 2024, 09:38

Фото: istockphoto / Igor Vershinsky

В Люберцах водитель маршрутки №1121 выгнал из транспорта инвалида, потому что не хотел принимать оплату за проезд социальной картой, сообщили в телеграм-канале Readovka.
Он не только не принял карту, но и обругал пассажира, а затем чуть ли не с силой вытолкнул его из салона.

«По словам мужчины, который сопровождал женщину с ограниченными возможностями, они зашли в маршрутку и сразу же попытались оплатить проезд социальной картой. Однако водитель заявил, что не принимает такие карты, и вместо того, чтобы объяснить причину отказа, выгнал инвалида на улицу. В салоне не было информации о том, что социальные карты не принимаются», — говорится в материале.

Пассажирка с инвалидностью не могла передвигаться самостоятельно и объяснила это водителю. Но тот не уступил и остановился возле остановки, ожидая, пока она и её сопровождающий не покинут салон. В противном случае он отказывался ехать дальше.

Сопровождающий снимал происходящее на камеру, но водитель выбил её из рук и чуть было не напал на него.

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Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача
СК: жительницу Красноярского края подозревают в убийстве четырехмесячного сына
30 июля 2024, 08:27

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Красноярском крае задержали местную жительницу, подозреваемую в расправе над четырехмесячным сыном. Об этом сообщает «Лента.ру».
27 июля текущего года в частном доме на улице Красных Партизан города Уяр был найден младенец без признаков жизни. Согласно информации следствия, с 25 по 27 июля мать малыша злилась из-за поведения 3-летнего сына и плача новорожденного. Она взяла младенца на руки и ударила головой о деревянный подлокотник дивана.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Из-за полученных травм он скончался. Подозреваемая воспитывала детей одна. Следователи возбудили уголовное дело.

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Сотрудницу школы приговорили к двум годам тюрьмы за секс с учеником-аутистом
В Британии сотрудница школы получила два года тюрьмы за секс с учеником
30 июля 2024, 08:17

Фото: iStock/undefined undefined

Суд в Великобритании приговорил сотрудницу школы из графства Шропшир к 2,5 годам лишения свободы за совращение ученика. Об этом сообщает Shropshire Star.
Согласно сообщению, 26-летняя Акасия Велберн из города Телфорд установила доверительные отношения с учеником, страдающим аутизмом и не достигшим 16-летнего возраста. Следствие установило, что сначала женщина просто общалась с подростком в соцсетях, но позже начала ему отправлять фотографии интимного характера.

«За этим последовала отвратительная череда изнасилований, когда она регулярно встречалась с жертвой и совершала с ней половые акты у себя дома и в машине», — гласит протокол судебного заседания.

Мальчик в итоге обратился в полицию. На суде женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.

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СК РФ возбудил дело о халатности после жалоб ветеранов на мигрантов в Одинцово
30 июля 2024, 03:48

Фото: сайт Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности после жалоб от участников и ветеранов боевых действий на проблемы с мигрантами в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в тг-канале.
О том, как продвигается расследование, поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин, к которому обратились с жалобой на то, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), в рамках которого будет дана правовая оценка изложенным доводам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет МВД правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.

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При сходе поезда после ДТП с фурой под Волгоградом пострадали 52 человека
29 июля 2024, 23:52

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области при сходе девяти вагонов поезда после ДТП с фурой «КАМАЗ» пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона в тг-канале. Из сошедших с рельс вагонов опрокинулись семь, всего в поезде находилось 803 пассажира, говорится в сообщении.
ДТП произошло сегодня днем, 29 июля, на перегоне Гремячая-Котельниково, когда водитель большегруза выехал на ж/д при красном сигнале светофора, и в него врезался пассажирский поезд №491 Казань – Адлер.
«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети», — заявили в администрации области.
Сообщается, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них попали в 25-ю больницу Волгограда, а одного (машиниста) — в ведомственное учреждение.

«В 20.45 мск 10 вагонов с пассажирами поезда №491 Казань – Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек. Остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда», — заявили в РЖД.
Ранее в РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом — грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя грузовика.

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие
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В Москве двое мужчин угрожали расстрелять полицию макетом автомата Калашникова
29 июля 2024, 23:15

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Спецназ Росгвардии поймал на западе Москвы двух мужчин, которые угрожали полиции макетом автомата Калашникова. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве сообщает ТАСС. Вместе с макетом АК у дебоширов изъяли еще несколько похожих на оружие предметов, говорится в сообщении.
«Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицейскими задержали двоих мужчин, угрожавших им «автоматом» Калашникова», — указано в заявлении.
По информации ведомства, полицейские приехали на вызов после сообщений о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова, где на четвертом этаже наткнулись на двух подозрительных мужчин. Уточняется, что у одного из них в руках был предмет, похожий на автомат Калашникова, которым он сначала угрожал сотрудникам, а после спрятался в квартире.

«Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, мужчины были задержаны. В ходе осмотра квартиры были изъяты предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также предмет, похожий на винтовку», — пояснили в ГУ Росгвардии.
По факту случившегося на Богданова возбудили уголовное дело по статье 213 УК: Хулиганство.

Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в организации нарколаборатории. По информации следствия, производитель жил в съемном доме, который расположен в кооперативе «Слава», где и организовал лабораторию для выращивания конопли.

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Галлямова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову* за фейки об армии РФ
29 июля 2024, 22:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К восьми годам колонии заочно приговорен российский политолог Аббас Галлямов* по статье о фейках о ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил защитник Алан Гамазов.
«Суд назначил Галлямову восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», — прокомментировал адвокат.

На тот же срок осужден украинский журналист Александр Преподобный, добавил Гамазов. Правоохранители объявили Галлямова в розыск в марте прошлого года. Перед этим Минюст признал его иноагентом за распространение соответствующих материалов, выступления против спецоперации и связи с иностранными агентами.

*Признан иноагентом в РФ.

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