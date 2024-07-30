Суд оставил без движения иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»

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Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск от потерпевших и семей погибших в теракте в «Крокус сити холле» к «Ингосстраху». Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Подробности и основания для такого решения не уточняются.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения», — указано в сообщении.Истцы обратились в суд, чтобы тот подтвердить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, который заключили между собой АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».
Ранее свидетельница теракта Анастасия Родионова сообщала, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день атаки террористов.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.
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