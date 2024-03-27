«Ъ»: Генпрокурор РФ Краснов рассказал о ходе расследования по «Северным потокам»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал о ходе расследования подрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, направленные на установление причин повреждения газопроводов, а также их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств
Игорь Краснов напомнил, что с октября 2022 года (то есть всего через месяц после взрывов) Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции целых 15 запросов о предоставлении материалов расследования. Ответ российская сторона получила только от Дании — да и то «абсолютно формальный».
Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрыва на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», по которым газ экспортировался в Европу. Германия, Дания и Швеция изначально предполагали, что не исключена целенаправленная диверсия. Тем не менее, в феврале 2024 года в Швеции расследование прекратили, заявив, что в данном случае «шведская юрисдикция неприменима». Позднее примеру «страны Трёх Корон» последовала и полиция Дании, не найдя оснований для уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.
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«Решение этих стран отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось … А вот наше расследование продвигается вперед», — добавил генпрокурор.
Ранее сообщалось, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.
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