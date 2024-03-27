«Ъ»: Генпрокурор РФ Краснов рассказал о ходе расследования по «Северным потокам»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал о ходе расследования подрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, направленные на установление причин повреждения газопроводов, а также их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств