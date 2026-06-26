Геофизики зафиксировали рост сейсмичности на Камчатке

26 июня 2026, 05:55

Фото: istockphoto/Petrovich9

Сейсмическая активность на Камчатке достигла высокого уровня. В регионе продолжаются афтершоки, сила которых достигает четырёх баллов, пишет ТАСС со ссылкой на местный филиал геофизической службы РАН.