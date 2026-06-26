Геофизики зафиксировали рост сейсмичности на Камчатке
Сейсмическая активность на Камчатке достигла высокого уровня. В регионе продолжаются афтершоки, сила которых достигает четырёх баллов, пишет ТАСС со ссылкой на местный филиал геофизической службы РАН.
По информации специалистов, за последнюю неделю зарегистрировано десять землетрясений, которые ощущали жители Петропавловска‑Камчатского. В учреждении подчеркнули, что уровень сейсмичности оценивается как высокий. Для сравнения: неделей ранее его характеризовали как фоново‑повышенный.
Напомним, утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки случилось мощное землетрясение магнитудой 8,8 — это самое сильное сейсмическое событие в регионе с 1952 года. В связи с этим в регионе режим повышенной готовности. Толчки также ощутили в Северо‑Курильске. Землетрясение спровоцировало цунами в Тихом океане — об угрозе стихийного бедствия информировали власти Японии, США и Филиппин.
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