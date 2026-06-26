В США пенсионерка отравила дочь, четырёх внуков и покончила с собой
В штате Нью‑Йорк 64‑летняя Эми Стедман подозревается в отравлении своей дочери и четверых внуков. Об этом сообщил телеканал ABC.
Соседи заметили, что несколько дней не видели семью, и вызвали полицию. Во вторник правоохранители обнаружили в квартире тела погибших. Жертвами стали 44‑летняя Сара Майерс (дочь Эми Стедман) и четверо её детей в возрасте от 10 до 13 лет. Сама Стедман также мертва.
Как рассказал журналистам начальник городской полиции Уильям Рэббит, собранные улики позволяют сделать вывод о причастности пенсионерки к преступлению. Среди доказательств — рукописная записка и ряд косвенных свидетельств.
По версии следствия, смерть наступила в результате преднамеренного отравления. Криминалисты нашли в квартире нашли большое количество лекарств — как отпускаемых по рецепту, так и без него. Токсикологическая экспертиза пока не завершена.
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