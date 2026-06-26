В США пенсионерка отравила дочь, четырёх внуков и покончила с собой

26 июня 2026, 03:59

Жительницу США подозревают в убийстве дочери и четверых внуков

Фото: istockphoto/MattGush

В штате Нью‑Йорк 64‑летняя Эми Стедман подозревается в отравлении своей дочери и четверых внуков. Об этом сообщил телеканал ABC.