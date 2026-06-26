В Венесуэле обновили информацию по погибшим от землетрясения
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу. Число погибших выросло до 235, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.
В эфире телеканала VTV чиновник представил актуальные данные. По его словам, медицинскую помощь оказали свыше 4300 пострадавшим. Как отметил Альварадо, у большинства диагностированы лёгкие травмы, но есть и пациенты в более тяжёлом состоянии: многим из них потребовалась операция. В число погибших вошли как люди, доставленные в медучреждения уже без признаков жизни, так и те, кто скончался вскоре после госпитализации.
Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в штате Ла‑Гуайраб, где зафиксировано максимальное количество жертв и раненых. Для оказания помощи в регионе развернули полевые госпитали. К работе привлекли вооружённые силы, Венесуэльский Красный Крест, а также специалистов из частных клиник.
Министр подчеркнул, что сразу после стихийного бедствия в стране активировали государственный механизм реагирования на ЧС. В районы, сильнее всего пострадавшие от землетрясения, командированы более 5000 медицинских работников, среди которых — свыше 1200 врачей.
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