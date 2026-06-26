В Венесуэле обновили информацию по погибшим от землетрясения

26 июня 2026, 05:37

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235

Фото: istockphoto/Tomasz Podolski

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу. Число погибших выросло до 235, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.