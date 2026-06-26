Более 61 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за обрыва ЛЭП
В Дагестане из‑за непогоды нарушено электроснабжение. Без электроснабжения остались свыше 61 тысячи человек. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, аварийные отключения зафиксировали в восьми муниципальных образованиях. Сообщения об отключениях поступают в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Причиной сбоев стали короткие замыкания и обрывы линий электропередачи на фоне сильных осадков и шквалистого ветра. Восстановительные работы выполняет компания «Дагэнерго». В МЧС уточнили, что ориентировочно электроснабжение планируют вернуть к 20:00 мск 26 июня.
Ранее мощное землетрясение обрушилось на Венесуэлу. Стихия разрушила десятки зданий, погибли около 200 человек.
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