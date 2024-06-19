Германия может подвергнуться террористической атаке ИГИЛ* во время Евро-2024

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В ходе чемпионата Европы 2024 года в Германии может произойти крупный теракт, аналогичный нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщает Financial Times.
По данным источника, Германия является целью для ряда джихадистских группировок, таких как «Исламское государство»* и «ИГИЛ-К», также известное как «Вилаят Хорасан»*.
Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Томас Хальденванг предупредил о возможной крупномасштабной и скоординированной атаке, подобной той, что произошла в Москве.
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*запрещённая в России террористическая организация
Артем Кузьмин