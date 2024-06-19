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Германия может подвергнуться террористической атаке ИГИЛ* во время Евро-2024

19 июня 2024, 10:49
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

В ходе чемпионата Европы 2024 года в Германии может произойти крупный теракт, аналогичный нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщает Financial Times.


По данным источника, Германия является целью для ряда джихадистских группировок, таких как «Исламское государство»* и «ИГИЛ-К», также известное как «Вилаят Хорасан»*.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Томас Хальденванг предупредил о возможной крупномасштабной и скоординированной атаке, подобной той, что произошла в Москве.

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*запрещённая в России террористическая организация
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Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы
Mash: на месте убийства Ильи Кивы рядом с телом политика нашли пистолет
19 июня 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива во время покушения был с пистолетом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в день убийства на месте преступления был найден пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал рядом с телом бывшего депутата Верховной рады. Оружие несколько месяцев находилось на экспертизе. Она показала, что это боевое оружие, которое было заряжено. Скорее всего, оно принадлежало Киве.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском человека, который продал пистолет. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.

В январе 2022 года Кива уехал с Украины. В декабре 2023 года окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.

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#пистолет
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В Кемеровской области жестоко убита 12-летняя девочка
19 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/blinow61

Жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.
В городе Топки полицейские и волонтёры разыскивали пропавшую Карину более суток, сообщает телеграм-канал SHOT. Девочка ушла из дома и не вернулась. Последний раз её видели на записи камеры видеонаблюдения в магазине «Пятёрочка». Куда ребёнок отправился потом, проследить не удалось.

Сегодня утром Карину обнаружили мёртвой в колодце около заброшенного дома неподалёку от Комсомольской площади. На теле видны признаки насилия. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Выясняется, надругался ли он над школьницей перед тем, как совершить убийство. Возбуждено уголовное дело.

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В Москве молодой таджик затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
19 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/dimid_86

В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи перед Распятием в одной из церквей. После этого он напал на прихожанку храма.
Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по городу Москве в своём официальном телеграм-канале. По информации ведомства, гражданин иностранного государства совершил эти действия с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. Кроме того, он применил насилие в отношении одной из прихожанок.

В настоящее время молодой гражданин Таджикистана задержан. Он стал фигурантом уголовного дела. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего.

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#церковь
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В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки с участниками СВО
19 июня 2024, 10:05

Фото: istockphoto / globalmoments

В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки, в которой участвовали участники специальной военной операции (СВО). Информация об инциденте появилась в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным паблика, поезд следовал по маршруту Москва — Абакан. В драке участвовали около 30 человек, среди которых были военнослужащие.

Организаторов драки сняли с поезда, что привело к задержке на 40 минут. Подробности инцидента не уточняются.

На фотографиях, опубликованных в сообществе, видны сотрудники ОМОНа и транспортной полиции, привлеченные к разбору происшествия.

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Рэпер Молодой Калуга задержан в Москве за избиение двух человек у ночного клуба
19 июня 2024, 09:20

Фото: istockphoto/globalmoments

Рэпера Михаила Калугина (сценический псевдоним Молодой Калуга) задержали московские правоохранители. Он избил двух человек возле ночного клуба «Вайб».
По данным телеграм-канала Baza, в ночь на 15 июня у 26-летнего рэп-исполнителя случился конфликт с 20-летним парнем возле входа в клуб на Бутырской улице. Калуга не стал долго искать аргументы, а пустил в ход кулаки. За пострадавшего вступился другой молодой человек, тогда рэпер избил и его.

На место был вызван наряд полицейских, которые и задержали певца. Один пострадавших, 23-летний Илья, снял побои и написал на Калугина заявление. Врачи диагностировали у него ушибленную рану лица. Второму потерпевшему также потребовалась помощь медиков.

Пока что на Молодого Калугу возбудили административное дело о хулиганстве, после чего отпустили домой. Однако сейчас правоохранители проводят дополнительную проверку, после которого рэпер может стать уже фигурантом по уголовной статье.

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В Подольске задержали мужчину и женщину с наркотиками и оружием
19 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto/globalmoments

46-летнего мужчину и 49-летнюю женщину задержали в Подольске по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленники находились в машине на Парковой улице. У них нашли два свёртка с кристаллообразным веществом. А по месту проживания мужчины в ходе обыска были обнаружены 13 зип-пакетов с тем же содержимым, два пистолета и 19 патронов», — говорится в сообщении.
По данным экспертизы, вещество является наркотиком метадоном, а один из пистолетов — это огнестрельное оружие. Кроме того, все 19 патронов оказались пригодными для стрельбы.

Следствие выяснило, что задержанные получили через мессенджер координаты закладки в Мытищах. Наркотики они собирались распространять в округе Подольск.

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Отец захватившего заложников в СИЗО Гандалоева сомневается в виновности сына

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#криминал
#полиция
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Отец захватившего заложников в СИЗО Гандалоева сомневается в виновности сына
19 июня 2024, 08:41

Фото: istockphoto/OlFedv

Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО уроженца Ингушетии Малика Гандалоева сообщил, что его никто не уведомлял о судьбе сына. Мужчина также сомневается в его виновности.
В разговоре с РИА Новости Умарбек Гандалоев подчеркнул, что не получал от властей подтверждения того, что его сын участвовал в захвате заложников. Сам он не верит в его виновность. Жители села в Малгобекском районе, где проживают родители Малика, говорят о семье только хорошее. Умарбек работает врачом и пользуется уважением во всей республике.

В марте 2023 года Умарбек Гандалоев записал видеообращение, в котором просил водителей рейсовых автобусов оказать помощь в поиске двух его сыновей — Малика и Рамазана. Они вышли из автобуса в станице Троицкая и пропали. Отец тогда пообещал вознаграждение за информацию о их местонахождении.

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МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать
19 июня 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализован. Возгорание резервуара с нефтепродуктами возникло накануне, 18 июня, в результате атаки четырёх украинских беспилотников.
В настоящее время огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своём телеграм-канале. К ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом четыре тысячи кубометров, по данным ведомства, привлечены около 200 человек личного состава и 49 единиц специальной техники.

Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава региона также сообщил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг окружающей среды. Превышения допустимых пределов вредных веществ в атмосфере не выявлено.

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Ликвидаторов шахт заподозрили в махинациях
«Ъ»: ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу нерентабельных шахт
19 июня 2024, 08:14

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности провели больше 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что следственные действия проводили несколько десятков групп оперативников в Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской, Калининградской областях и в Пермском крае.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных лиц ГУРШ, а также связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго подрядчиков.

Заявителем выступает Минэнерго. Вместе с ФНС было выяснено, что практически все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 миллиардов рублей получили только 4 компании — «Промстрой», «Сибстройинвест», «Транспортник» и «Шахтастрой». На допрос был вызван генеральный директор ГУРШ Андрей Моисеенков.

По версии следственных органов, ведомство перечислило подрядчикам большие суммы денег, однако ход работ не проконтролировало. На берегах рек остался мусор, а здания и фундаменты снесены не были. Загрязненная вода из шахт попадала в реки. Акватория реки Усьва и ее берега оказались загрязнены.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.

По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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