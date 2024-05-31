Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024

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Во Франции полицейские арестовали 18-летнего уроженца Чечни, готовившего теракт на футбольных матчах, которые пройдут в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные МВД страны.
Отмечается, что в ходе операции, проведённой правоохранителями 22 мая, был задержан выходец из Чечни, подозреваемый в подготовке теракта на футбольных соревнованиях в Сент-Этьене.
По данным полиции, молодой человек склонен к радикальной исламистской идеологии. Планировавшийся им теракт был направлен против зрителей и сотрудников правопорядка.
Операцию по поимке злоумышленника провели под руководством Главного управления внутренней безопасности Франции. Чеченец был задержан у себя дома, после чего его поместили под стражу.
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По данным полиции, молодой человек склонен к радикальной исламистской идеологии. Планировавшийся им теракт был направлен против зрителей и сотрудников правопорядка.
Операцию по поимке злоумышленника провели под руководством Главного управления внутренней безопасности Франции. Чеченец был задержан у себя дома, после чего его поместили под стражу.
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Анастасия Чинкова