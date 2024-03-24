В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для разбора завалов

В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника МЧС, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Строительная техника будет использоваться для сноса поврежденных конструкций и разбора завалов.
Ранее сообщалось о проставлении работ по расчистке завалов до утра из-за темноты.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Ранее сообщалось о проставлении работ по расчистке завалов до утра из-за темноты.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов