«Разрушительная потеря»: трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала

13 февраля 2026, 14:49

Daily Mail: две трехлетние сестры погибли в бассейне частного дома в США

Фото: istockphoto/NicoElNino

В США две трёхлетние сестры погибли, утонув в бассейне на территории частного дома. Об этом сообщает Daily Mail.





По предварительной версии, девочки смогли выйти из дома через дверь на патио, которая ведёт к бассейну, пока их мать и дедушка спали. Бассейн находится на заднем дворе. Участок снаружи огородили высоким деревянным забором.



Детей в воде обнаружила бабушка, вернувшаяся из магазина. Она попыталась вытащить внучек и стала звать на помощь. На крики прибежали родственники, а также как минимум двое соседей. Одна из них вызвала службу 911.



Когда на место прибыли заместители шерифа, парамедики уже проводили реанимацию. Девочек срочно доставили в больницу на вертолёте, но спасти их не удалось.





«Это разрушительная потеря для семьи и нашего сообщества. Пожалуйста, поддержите близких и спасателей в своих мыслях и молитвах», — говорится в публикации шерифа в соцсетях.