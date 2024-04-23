Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом

Фото: IStock/globalmoments
Герой России Евгений Черняев в ходе конфликта с армянином пытался убежать от наезжающего на него грузовика.
После этого мужчина набросился на него с кулаками, рассказал Черняев «Известиям». Он ударил его, а затем началась драка.
Мужчина угрожал Герою России и после конфликта уехал в отель.
В понедельник появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье.
На гражданина Армении возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант временно находится под подпиской о невыезде. Силовики выясняют обстоятельств произошедшего.
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Мужчина угрожал Герою России и после конфликта уехал в отель.
В понедельник появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье.
На гражданина Армении возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант временно находится под подпиской о невыезде. Силовики выясняют обстоятельств произошедшего.
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Алёна Самарева