Герой видео «Ты кому сигналишь?» насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом
В посёлке Шиловка под Екатеринбургом произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Telegram-канал Baza, под колёсами автомобиля погиб 25-летний мужчина.
За рулём находился 34-летний Игорь Новосёлов. Ранее он получил известность благодаря скандальному видео с авторазборки, где агрессивно выяснял отношения с оппонентом.
Авария случилась в ночь на 8 июля. По трассе без опознавательных знаков шёл парень. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. После столкновения Новосёлов покинул место происшествия и не вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали только утром, и врачи не смогли спасти его жизнь.
Сейчас полиция Березовского задержала виновника. На допросе мужчина объяснил, что действительно не видел человека на дороге, а после удара испугался и поэтому уехал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и назначают необходимые экспертизы.
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