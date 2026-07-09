Герой видео «Ты кому сигналишь?» насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом

09 июля 2026, 18:27

Скандальный блогер с авторазборки стал фигурантом дела о смертельном ДТП

Фото: Istock/Петр Ткаченко

В посёлке Шиловка под Екатеринбургом произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Telegram-канал Baza, под колёсами автомобиля погиб 25-летний мужчина.