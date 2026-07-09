Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в ДТП

09 июля 2026, 16:28

Александр Чепик (Фото: kursk.ru)

Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие по пути в Конышевский район, куда он направлялся с рабочей поездкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.