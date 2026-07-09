Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в ДТП
Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие по пути в Конышевский район, куда он направлялся с рабочей поездкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чепик занимает пост второго лица в регионе. В последние месяцы он исполнял обязанности главы Курской области — именно на него легла эта нагрузка в тот период, когда губернатор Александр Хинштейн проходил лечение и восстановление после собственного ДТП.
Сообщается, что председатель правительства остался жив. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести. Медицинские бригады оперативно оказали пострадавшему помощь на месте, после чего госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения и опрашивают свидетелей произошедшего.
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