В центре Петербурга собака съела закладку
В центре Петербурга собака породы австралийский келпи проглотила свёрток с неизвестным веществом. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в районе ЖК «Царская столица». Хозяйка не сразу поняла, что произошло, и лишь вечером обратила внимание, что питомец лежит у кровати, не шевелится и не отзывается на команды.
Девушка срочно повезла пса к ветеринару. В клинике врачи поставили животному капельницу и провели очистительные процедуры. Вскоре собака начала оживать — у неё восстановилась реакция на внешние раздражители, но, как отмечает хозяйка, дольше всего сохранялся сильный «сушняк». Состояние питомца стабилизировалось, сейчас угрозы его здоровью нет.
Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко высказалась о вреде человеческой еды для собак. Она пояснила, что такая пища способна вызывать проблемы с пищеварением и другие нарушения здоровья у питомцев.
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