Спасатели обнаружили тело второго погибшего при спасении ребёнка на Иркуте
В Иркутской области спасатели завершили поисковую операцию и обнаружили тело второго мужчины, который участвовал в спасении четырёхлетнего ребёнка. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 45-летнем Николае Баирове. Стихия унесла мальчика течением реки Иркут 3 июля, когда группа участвовала в сплаве. Мужчины незамедлительно бросились в воду, чтобы вытащить ребёнка.
Однако сильное течение помешало им добраться до берега. Вместе с Баировым погиб 42-летний Алексей Коротков, тело которого нашли ранее. Спасатели продолжали обследовать акваторию и в итоге обнаружили второго погибшего. Таким образом, поисковая операция завершилась. Ребёнок, к сожалению, не выжил — его тело нашли в первый же день после происшествия.
Накануне сообщалось о трагедии в Ставропольском крае. Там обнаружили мёртвой малолетнюю девочку, пропавшую вместе с братом.
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