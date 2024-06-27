Герой, защищавший Махачкалу от боевиков, оказался тестем полицейского

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
Дагестанец, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем одного из полицейских. О человеке, фото которого опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, рассказал телеканал RT.
По данным издания, 63-летний Абакар Алиев раньше работал водителем в строительной компании. В день нападения террористов он взял в руки автомат, заменив убитого правоохранителя.
Как сообщил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев, 23 июня Алиев с зятем жарили шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба.
Родственник мужчины — сотрудник ГАИ, у него было с собой удостоверение, по этой причине их пропустили через оцепление.
Абакару и его зятю удалось выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации боевиков. К сожалению, их родственник скончался в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в автомобиле, подорванном радикалами.
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Как сообщил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев, 23 июня Алиев с зятем жарили шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба.
Родственник мужчины — сотрудник ГАИ, у него было с собой удостоверение, по этой причине их пропустили через оцепление.
Абакару и его зятю удалось выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации боевиков. К сожалению, их родственник скончался в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в автомобиле, подорванном радикалами.
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Алина Юрчак