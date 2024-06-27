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Герой, защищавший Махачкалу от боевиков, оказался тестем полицейского

RT: Житель Дагестана заменил убитого боевиками полицейского, взяв его оружие
27 июня 2024, 23:39
Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

Дагестанец, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем одного из полицейских. О человеке, фото которого опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, рассказал телеканал RT.
По данным издания, 63-летний Абакар Алиев раньше работал водителем в строительной компании. В день нападения террористов он взял в руки автомат, заменив убитого правоохранителя.

Как сообщил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев, 23 июня Алиев с зятем жарили шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба.



Родственник мужчины — сотрудник ГАИ, у него было с собой удостоверение, по этой причине их пропустили через оцепление.

Абакару и его зятю удалось выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации боевиков. К сожалению, их родственник скончался в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в автомобиле, подорванном радикалами.

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#стрельба
#мвд
#гаи
#теракт
#дагестан
#полицейские
Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман
27 июня 2024, 22:45

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Преступная группировка для совершения терактов в Республике Дагестан создана сыном бывшего главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова Османом. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского Верховного суда.
«... (сообщник боевиков — Прим. ред..) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — говорится в судебном релизе про арест подельника, помогавшего террористам атаковать Дербент.

Также отмечено, что Осман Омаров требовал признания его безоговорочного лидерства другими членами банды и присягать ему для дальнейшего участия в преступлениях.

Теракт в Дагестане произошел в воскресенье, 23 июня. Бандиты атаковали храмы, синагоги и пост ДПС. Силовиками уничтожены пятеро радикалов, чьи личности установили.

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#новости
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Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
27 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/O_Lypa

Взрыв с последующим пожаром произошел на киевском энергообъекте. Об этом сообщил в Telegram-канале градоначальник Виталий Кличко.
«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — говорится в публикации.

Позже чиновник добавил, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции в результате короткого замыкания, пожар локализован.

Украинские издания сообщили, что минувшей ночью в городе зафиксировали еще один взрыв. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз отмечал, что ВС РФ не наносит удары по соцучреждениям и жилым домам.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский недавно заявлял, что республика несет большие потери, поэтому власти не хотят затягивать с решением конфликта.

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МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров
27 июня 2024, 19:52

Фото: istockphoto/Distortion Media

На строительном рынке на Рогачевском шоссе в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.
«В 17:44 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитровский, деревня Бабаиха. Площадь пожара — 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. До этого в сети появились кадры возгорания, причины и подробности случившегося, а также масштаб ущерба пока неизвестны. Пламенем охвачены торговые ряды, оно раздувается ветром.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал на два месяца Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина в рамках дела о возгорании во Фрязино. Мужчина сам пришел к следователям, дав показания.

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Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми
27 июня 2024, 19:26

Фото: istockphoto/denisgo

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на перегоне Инта-1 - Угольное в Коми завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады (РЖД приводит другие цифры). По последним данным, погибли трое, пострадали 10 человек.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии. Работники аварийно-ремонтных бригад РЖД продолжают работы по восстановлению железнодорожного полотна. В настоящее время движение поездов на участке производится по одному пути.

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Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
27 июня 2024, 19:15

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

14-летней девочке, пострадавшей при крушении поезда в Республике Коми, в дальнейшем может потребоваться пластическая операция. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии, рассказала подруга семьи.
По словам женщины, школьница с родителями ехала в поезде Воркута – Новороссийск в гости к ней. Сама она узнала о случившемся из соцсетей.
«Ребёнок был в шоке, без сознания. Сейчас они в Сыктывкаре в больнице. Девочка в реанимации в тяжёлом состоянии. Значительных переломов нет, все органы целы. Сотрясение, очень сильное повреждение мягких тканей – полбедра стёсано, просто оторвано», – сообщила женщина «Известиям».
Как рассказала мать пострадавшей своей подруге, в момент ЧП ребёнок вылетел из окна. Его долго не могли найти, но позднее отцу удалось обнаружить дочь. Она сидела на рельсах в состоянии шока и после этого потеряла сознание.

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Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала, как узнала о смерти супруга
27 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.
«Я поняла, что, возможно, это тот поезд. Искала информацию, но люди сами начали звонить. Попросили описать мужа, я сказала, и они подтвердили», – рассказала она «Известиям».
Жена погибшего рассказала, что муж учился в Воркуте и возвращался после сессии. Они должны были вместе отправиться в путешествие в Краснодарский край.

У пары трое детей. Наталья призналась, что не знает, как расскажет им о случившемся.

Ранее сообщалось, что девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли два человека. Госпитализированы восемь пострадавших. 14-летняя девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#поезд
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#железная дорога
#вокзал
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Судом арестован замгендиректора фирмы, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязино
27 июня 2024, 18:27

Фото: istockphoto/artisteer

Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре во Фрязино арестовал суд в Московской области. Об этом гласит судебное постановление от 27 июня. Фомин будет под стражей два месяца. По данным источников, мужчина сам явился к следователям с документами фирмы и дал показания. Также известно, что по договору «Исприн» не отвечает за здание в подмосковном Фрязино.
Мать фигуранта заявляла, что сын занимался юридическими вопросами в компании, а еще его «просили вести дела» фирмы. Также, по ее словам, за пожарную безопасность отвечали другие люди.

О пожаре во Фрязино стало известно 24 июня, в результате возгорания обрушились перекрытия. Его площадь составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Огонь ликвидировали 25 июня. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия унесла жизни восьми человек.

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#фрязино
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На Сахалине сиделка издевалась над пожилой женщиной-инвалидом
27 июня 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Сахалинской области выясняют подробности ситуации с сиделкой в Южно-Сахалинске. Та издевалась над пожилой женщиной-инвалидом, за которой должна была присматривать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Перед этим в местных СМИ и пабликах появилась запись с домашней камеры видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как сиделка издевается над пенсионеркой: не даёт женщине встать с постели, кидает её на матрас, заламывает руки, кричит на подопечную и громко молится, чтобы изгнать из неё злых духов.

Видеоматериалы редакциям предоставил 68-летний сын старушки, инвалида первой группы, который нанял сиделку, чтобы она ухаживала за матерью, предупредив ту, что в комнате установлена камера. Когда он увидел, как сиделка относится к пенсионерке, он поговорил с ней, но беседа результата не возымела. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители организовали проверку в отношении действий сиделки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#пенсионерка
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Участник СВО из Казани получил условный срок за подрыв гранаты во дворе
27 июня 2024, 17:25

Фото: Istockphoto / Wavebreakmedia

Военнослужащий из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты во дворе жилого дома.
Об этом говорится в приговоре Казанского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Мужчину обвиняли по статье «Хулиганство».
«В сентябре прошлого года в СМИ появилось видео, на котором пьяный военный Кирилл Шульга решил развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному достать чеку из гранаты. После отказа ребёнка и криков соседей он сам выдернул чеку и кинул гранату в сторону», – напоминает издание.
Свою вину Шульга не признал, а заявил, что хотел испытать купленную в местном гранату, предупредив окружающих о безопасности. Жительница дома в тот же день обратилась в полицию. На суде она заявила, что она сама и её ребёнок получили психологическую травму.

В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу. У него обнаружили признаки психических и поведенческих расстройств. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины не было злого умысла.

Суд учёл, что Шульга является участником боевых действий и спецоперации, а также его желание продолжить службу.

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