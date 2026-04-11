Героический поступок экскаваторщика спас целое село от затопления в Дагестане
Во время сильного паводка в Дагестане 31‑летний уроженец Чечни Висхан, работающий водителем экскаватора, помог предотвратить затопление села Мамедкала. Об этом сообщает RT.
Не оставаясь в стороне перед лицом стихии, мужчина отважно отправился к забитым ливневым стокам на своей технике. Ему пришлось преодолеть около километра по бурлящей воде, а путь осложнялся размытым грунтом, из‑за которого экскаватор несколько раз едва не опрокинулся. Висхан сумел сохранить контроль над машиной, упираясь ковшом в землю.
В результате водитель успешно открыл два люка ливневой канализации. После этого вода начала быстро уходить из затопленного района. Благодаря самоотверженности Висхана удалось избежать более масштабных последствий наводнения и минимизировать ущерб для села.
