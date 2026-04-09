Куренков: в Чечне и Дагестане установили режим ЧС федерального уровня
Режим ЧС в Чечне и Дагестане повысили с регионального до федерального после масштабных наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, руководители республик должны регулярно информировать население о мерах поддержки, а также разработать план по восстановлению поврежденного жилья и социально значимых объектов.
«Принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр.Он также напомним, что правительство России сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий паводков, дальнейшую работу организуют в ее рамках.
Проливные дожди в обоих регионах стали причиной крупнейшего за 100 лет наводнения. Последний раз подобные показатели выпавших осадков фиксировали в марте 1919 года.