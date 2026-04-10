В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшего гибель людей. Об этом в пятницу сообщил Следственный комитет РФ в своем канале на платформе Max.
Задержанным в рамках расследования оказался инженер коммерческой организации, ответственный за обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Именно он отвечал за состояние плотины.
Инцидент произошел на фоне масштабных стихийных бедствий, охвативших Северный Кавказ в конце марта — начале апреля. Из‑за обильных осадков серьезно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках затопило ряд территорий и начались перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, из-за схода селевых масс и камнепадов заблокировало некоторые ключевые дороги и повредило мосты.
Читайте также: