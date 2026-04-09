Названо число подтопленных домов в Дагестане
После сильных паводков в Дагестане остаются подтопленными 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог в восьми населенных пунктах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МЧС.
В настоящее время продолжается непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, также проводится работа по воодоотведению. Как отметил глава ведомства Александр Куренков, прибывший в регион, спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют им продукты и предметы первой необходимости.
Напомним, в Дагестане из-за обильных осадков произошли камнепады и сходы селей, были повреждены дороги и мосты. Также наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением. Некоторые строения полностью обрушились из-за оползня.
Ранее сообщалось, что в республике в результате наводнений погибли шесть человек, в том числе два ребенка.
