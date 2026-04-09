Названо число подтопленных домов в Дагестане

09 апреля 2026, 16:49

Почти 1100 домов остаются подтопленными в Дагестане

Фото: iStock/bee32

После сильных паводков в Дагестане остаются подтопленными 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог в восьми населенных пунктах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МЧС.