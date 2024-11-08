Пожарные потушили крупное возгорание на складе в Красноярском крае

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В Норильске произошел пожар на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м, пострадавших нет, передает МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар удалось локализовать, на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники.
По информации МЧС, возгорание произошло на территории склада в Красноярском крае, и несмотря на масштабы огня, никто не пострадал. Пожарные активно работают над ликвидацией возгорания, задействованы силы и техника.
В настоящее время ситуация под контролем, сотрудники МЧС продолжают тушение и предотвращают возможное распространение огня.
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По информации МЧС, возгорание произошло на территории склада в Красноярском крае, и несмотря на масштабы огня, никто не пострадал. Пожарные активно работают над ликвидацией возгорания, задействованы силы и техника.
В настоящее время ситуация под контролем, сотрудники МЧС продолжают тушение и предотвращают возможное распространение огня.
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Мария Моисеева